Общество 25 марта 2024, 11:24 Концерт «Пикника» в Петербурге не стали отменять после теракта в Crocus City Hall БКЗ «Октябрьский» не стал отменять концерт «Пикника» после теракта в «Крокусе» Daniil Ivanov/Russian Look / Global Look Press

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Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге не стал отменять концерт группы «Пикник», намеченный на 27 марта. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале площадки, но спустя некоторое время запись была удалена.

«27 марта концерт группы „Пикник“ состоится», — написали в пресс-службе БКЗ.

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Информация об отмене концерта также не появлялась и на страницах группы в социальных сетях.

Вечером 22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин. Они стреляли в людей в упор, а также подожгли помещение. По данным СК, при теракте погибли 137 человек, 180 получили ранения различной степени тяжести.

Видеограф «Пикника» Кирилл Смольянинов рассказал, как ему удалось убежать от террористов во время стрельбы в Crocus City Hall. Мужчина снимал людей, стоящих в очереди к press-wall.