В фильме «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского показано жестокое подавление бунта рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Несмотря на давность и далекость событий, американцы могут увидеть в этом сегодняшнюю ситуацию с разгонами протестов, которые охватили страну. Об этом в беседе с «360» заявил кинокритик Сергей Кудрявцев.

По его словам, Кончаловский снял очень сильный и достойный фильм.

«С одной стороны, американцам совершенно незнакомо то, что происходило почти 60 лет назад. С другой, фильм приобрел актуальность не только для России, но и для других стран, в том числе для США, поскольку везде сейчас какие-то жестокие демонстрации, бунты, жестокий разгон со стороны полиции, преследование митингующих», — заявил эксперт.

Поможет или нет этот факт получить режиссеру «Оскар», кинокритик сказать затруднился. Особо он отметил игру актрисы Юлии Высоцкой. По его словам, роль Людмилы Семиной стала лучшей в ее карьере.

«Надлом, который происходит в душе этой женщины: такая партийная функционерка, сталинистка, но когда дело касается ее лично, когда могла погибнуть ее дочь, а она ее разыскивает, тут нельзя не сочувствовать и не сопереживать вместе с ней», — отметил Сергей Кудрявцев.

При этом он отметил, что фильму недостает истории людей, которые вышли на протест. Толпа действует, как единый организм, протестующий против несправедливости. Но при этом каждый из вышедших имеет за собой свою историю. Режиссеру стоило показать судьбу хотя бы одного из участников этих событий.

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинули на «Оскар» от России. Об этом стало известно в пятницу, 13 ноября.

Сам создатель картины заявил, что не слишком рассчитывает на понимание сюжета западной публикой. По его словам, признание тех, кто вырос в Советском Союзе, для него ценно. Это показатель, что он смог восстановить и показать дух того времени. Но Кончаловский не уверен, что иностранцы смогут в полной мере прочувствовать его попытки разобраться в противоречиях жизни того поколения.