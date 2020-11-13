Россия выдвинула на «Оскар» фильм Кончаловского «Дорогие товарищи»
«От России выбрали фильм Кончаловского „Дорогие товарищи“», — заявил Меньшов.
В картине представлена история о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Тогда в стране повысили цены. Недовольные этим решением рабочие местного завода устроили забастовку. На протяжении нескольких десятков лет информация об этом событии была засекречена.
История в фильме показана глазами заведующей сектором городского комитета Людмилы Семиной, которая потеряла дочь во время митинга. При этом за несколько часов на партийном собрании она сама призывала расправиться с хулиганами.
Сценарий к фильму в соавторстве с Еленой Киселевой написал сам Андрей Кончаловский. Исполнителями главных ролей стали Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова.
Фильм «Дорогие товарищи» уже получил несколько значимых наград. Создателям картины вручили специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. На международном кинофестивале в Чикаго Кончаловскому вручили приз «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру.
В российский прокат фильм вышел в минувший четверг, 12 ноября.