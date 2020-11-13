Россия выдвинула на «Оскар» фильм Кончаловского «Дорогие товарищи»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинули от России на премию американской киноакадемии «Оскар». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

«От России выбрали фильм Кончаловского „Дорогие товарищи“», — заявил Меньшов.

В картине представлена история о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Тогда в стране повысили цены. Недовольные этим решением рабочие местного завода устроили забастовку. На протяжении нескольких десятков лет информация об этом событии была засекречена.

История в фильме показана глазами заведующей сектором городского комитета Людмилы Семиной, которая потеряла дочь во время митинга. При этом за несколько часов на партийном собрании она сама призывала расправиться с хулиганами.



Сценарий к фильму в соавторстве с Еленой Киселевой написал сам Андрей Кончаловский. Исполнителями главных ролей стали Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова.

Фильм «Дорогие товарищи» уже получил несколько значимых наград. Создателям картины вручили специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. На международном кинофестивале в Чикаго Кончаловскому вручили приз «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру.

В российский прокат фильм вышел в минувший четверг, 12 ноября.