Кончаловский усомнился, что «Дорогих товарищей» поймут за рубежом

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» представит Россию в борьбе за премию «Оскар». Однако режиссер сомневается, что его работу поймут за рубежом.

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей. <…> Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно», — прокомментировал решение коллег-кинематографистов Кончаловский. Слова режиссера «360» передали в его пресс-службе.

Председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов 13 ноября сообщил, что «Дорогих товарищей» выдвинули на соискание престижной американской кинопремии.

Премьера картины Кончаловского «Дорогие товарищи» состоялась 12 ноября. Фильм рассказывает драматичную историю расстрела бастующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году.