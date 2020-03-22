Всем российским кинотеатрам рекомендовали временно закрыться с 23 марта

В тексте документа уточняется, что такие меры вводят в качестве предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее министр культуры Ольга Любимова своим приказом закрыла все государственные музеи, театры, филармонии, цирки и кинотеатры.

Режим повышенной готовности действует по всей России с 19 марта. Из-за него отменили все крупные спортивные и массовые мероприятия, а также ограничили количество людей, которые могут собираться вместе.

Свое постановление с рекомендацией о приостановке работы кинотеатров в торговых центрах подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Объединенная сеть кинотеатров закрыла свои площадки на территории МЕГА «Химки» и МЕГА «Белая Дача». Кинотеатры не будут работать до 12 апреля.