Кинотеатры в ТЦ «Мега Химки» и «Мега Белая дача» закрыли из-за вируса

Два торговых центра «Мега» в Подмосковье временно закрыли свои кинотеатры. Причина — риск распространения коронавируса.

Эту информацию «360» подтвердил руководитель PR-службы «Синема Парк & Формула Кино» Артем Саргсян.

«Действительно, в ночи было постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева с рекомендациями в адрес владельцев торговых центров о том, чтобы приостановить работу кинотеатров. В нашей Объединенной сети кинотеатров в Московской области находятся два кинотеатра: в МЕГА „Химки“ и МЕГА „Белая Дача“. В рамках этого постановления мы приняли решение о закрытии кинотеатров», — заявил он.

В пресс-службе Объединенной сети заметили, что кинотеатры закрыты до 12 апреля. Сами торговые центры продолжат работать в обычном режиме. Там проводят регулярную дезинфекцию и другие действия для безопасности посетителей.

Всего в России есть 14 ТЦ «Мега». Они находятся в городах-миллионниках. Один из ТРЦ — «Мега Теплый Стан» — находится в Москве.

Кроме закрытия кинотеатров, подмосковные власти приняли и ряд других мер по борьбе с распространением коронавируса. Среди них переход студентов вузов и колледжей на дистанционное обучение, трехнедельные каникулы в школе, дезинфекция общественного транспорта.