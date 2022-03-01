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    01 марта 2022, 13:00

    Кинокритик предположил, когда американское кино может вернуться в Россию

    Кинокритик Сычев: американское кино может вернуться в Россию после спецоперации на Украине

    Александр Иванов, Дарья Новая

    Несколько крупных кинокомпаний США заявили о приостановке показа своих фильмов на фоне событий на Украине. Однако кинокритик Сергей Сычев в разговоре с «360» высказал мнение, что эта ситуация временная. Когда обстановка стабилизируется, американское кино вновь вернется на российские экраны.

    Кинокритик предположил, когда американское кино может вернуться в Россию

    Сычев отметил, что американские картины собирают значительно больше людей, чем российские, потому что отвечают на запросы аудитории. Это нормально, так происходит во всем мире — национальный продукт чаще всего проигрывает американскому, потому что американский более качественный, более дорогой.

    «Что касается этой ситуации, то она, конечно, временная. Коммуникация, в том числе и финансовая, финансовые потоки стали затрудняться и просто останавливаются. В том числе связано с системой SWIFT, от которой нас отключают», — высказал свое мнение кинокритик.

    Он уверен, что блокировка американских фильмов закончится после завершения спецоперации на Украине.

    Сейчас американцы не хотят показывать в РФ свои фильмы, потому что собранные деньги нельзя будет, скорее всего, перенаправить в США. Даже переписка между представителями компаний двух стран в мессенджерах может быть осложнена.

    «Поэтому это шаг не политический, а чисто экономический. Но, конечно, он связан с политикой, потому что именно политика вызвала эти экономические катаклизмы», — подчеркнул собеседник «360».

    По его словам, РФ входила в пятерку самых кассовых стран Европы. Он отметил, что это очень динамичный, большой, развивающийся рынок, который приносит деньги.

    «Мы — это очень серьезный рынок, терять его никому не хочется», — заключил Сычев.

    Он добавил, что из-за сложившейся ситуации может пострадать российская кинотеатральная индустрия.

    «Кинотеатры, у которых не будет больших фильмов, будут закрываться. У нас уже была эта ситуация во время пандемии», — сказал кинокритик.

    Ранее стало известно, что Warner Bros. отменил премьеру фильма «Бэтмен» в России, а Sony не покажет картину «Морбиус».