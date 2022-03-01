Кинокритик предположил, когда американское кино может вернуться в Россию

Несколько крупных кинокомпаний США заявили о приостановке показа своих фильмов на фоне событий на Украине. Однако кинокритик Сергей Сычев в разговоре с «360» высказал мнение, что эта ситуация временная. Когда обстановка стабилизируется, американское кино вновь вернется на российские экраны.

Сычев отметил, что американские картины собирают значительно больше людей, чем российские, потому что отвечают на запросы аудитории. Это нормально, так происходит во всем мире — национальный продукт чаще всего проигрывает американскому, потому что американский более качественный, более дорогой.

«Что касается этой ситуации, то она, конечно, временная. Коммуникация, в том числе и финансовая, финансовые потоки стали затрудняться и просто останавливаются. В том числе связано с системой SWIFT, от которой нас отключают», — высказал свое мнение кинокритик.

Он уверен, что блокировка американских фильмов закончится после завершения спецоперации на Украине.

Сейчас американцы не хотят показывать в РФ свои фильмы, потому что собранные деньги нельзя будет, скорее всего, перенаправить в США. Даже переписка между представителями компаний двух стран в мессенджерах может быть осложнена.

«Поэтому это шаг не политический, а чисто экономический. Но, конечно, он связан с политикой, потому что именно политика вызвала эти экономические катаклизмы», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, РФ входила в пятерку самых кассовых стран Европы. Он отметил, что это очень динамичный, большой, развивающийся рынок, который приносит деньги.

«Мы — это очень серьезный рынок, терять его никому не хочется», — заключил Сычев.

Он добавил, что из-за сложившейся ситуации может пострадать российская кинотеатральная индустрия.

«Кинотеатры, у которых не будет больших фильмов, будут закрываться. У нас уже была эта ситуация во время пандемии», — сказал кинокритик.

Ранее стало известно, что Warner Bros. отменил премьеру фильма «Бэтмен» в России, а Sony не покажет картину «Морбиус».