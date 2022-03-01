Sony отменила прокат «Морбиуса» в России из-за ситуации на Украине

Компания Sony заявила о приостановке показов своих фильмов на территории России из-за начала военной операции РФ в Донбассе. Об этом сообщает Deadline.

«Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и возникающую в результате неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные релизы в России, включая предстоящий выпуск „Морбиуса“», — заявил представитель Sony.

До этого из-за начала российской военной операции в Донбассе компания Warner Bros за день до премьеры «Бэтмена» отменила его прокат в России. Также компания Disney приостанавила поставку своих фильмов в российские кинотеатры.

Выпуск фильма «Морбиус» от Sony должен был состояться еще в 2020 году. Релиз «Морбиуса» откладывали шесть раз. Премьера картины в РФ была запланирована на 24 марта.

Главным героем киноленты стал Майкл Морбиус, который с детства страдал от редкого заболевания крови. Посвятив всю жизнь поиску лекарства, однажды он решился на отчаянный эксперимент. В результате опыта тело Морбиуса изменилось, а сам он превратился в кровожадного монстра.