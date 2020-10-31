«В нем было много опасности»: Коннери назвали лучшим Джеймсом Бондом

Актера Шона Коннери не стало в возрасте 90 лет. Он был лучшим Джеймсом Бондом, так как не только совмещал в себе мужество с благородством, но еще и излучал опасность, считает кинокритик Егор Москвитин.

«Лучшим он был, наверное, потому что олицетворял в этой роли не только благородство, джентльменство, мужество и достоинство, но и опасность. Он сам говорил, что когда он оценивает других Бондов, понимает, что как Бонд работает только тот актер, который олицетворяет и излучает опасность. В нем, конечно, опасности всегда было очень много», — сказал Москвитин «360».

Он добавил, что неспроста Коннери был в своей жизни и моряком, и военным, и хулиганом, и бойцом. Именно это сочетание изящного благородства и совершенно дворовой опасности является тем, что делает Бонда Бондом. Этого удалось достичь Коннери.

«Он говорил, что многим обязан этой роли и что недавно пересматривал эти фильмы вместе с внуками и подумал, что они сделаны очень изящно, размеренно и стилистически выверенно. Есть такая версия, что он, будучи шотландцем, очень не любил все, что связано с британским колониализмом, но не думаю, что это заставило его так сильно не любить эту роль», — отметил кинокритик.

По его словам, на счету у Коннери огромное количество удачных ролей, каждая из которых хороша по-своему. Актер мог быть крутым в научной фантастике с абсурдными костюмами и сюжетами, а также мог быть убедительным в приключенческом кино вроде «Индианы Джонса».

«Наверное, больше всего запоминаются все те роли, в которых он олицетворяет наставника, то есть такую абсолютно мужественную и мудрую фигуру. И это фильм „Первый рыцарь“, где он поучает молодого Ланселота, которого играет Ричард Гир. Это фильм „Скала“, где он делает бойца из ботаника, которого играет Николас Кейдж», — подчеркнул Москвитин.

Кинокритик перечислил еще такие фильмы, как «Горец», «Неприкасаемые» и «Найти Форрестера». Во всех этих картинах Коннери примерял на себя образ учителя и защитника.

О смерти Шона Коннери стало известно 31 октября. Об этом сообщила его семья. Причина смерти актера не раскрывается.