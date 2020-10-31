«Абсолютная мечта женщин»: кинокритик объяснил успех Бонда Шона Коннери

Шотландский актер Шон Коннери ушел из жизни в возрасте 90 лет. Он исполнил роль Джеймса Бонда, которая принесла ему мировую известность. Кроме того, актер сочетал в себе «абсолютную мечту всех женщин», отметил кинокритик Давид Шнейдеров.

«На мой взгляд, Шон Коннери был Бондом, который сочетал в себе абсолютную мечту всех женщин. Он был мужчиной в высшем смысле этого слова. Он был аристократом, он был джентльменом», — сказал «360» Шнейдеров.

Он добавил, что Коннери совершенно не был героем боевиков, которым стал Дэниел Крейг. Также он не был заоблачным аристократом, каким был Пирс Броснан.

«Он был, с одной стороны, очень земной. Он производил впечатление человека, до которого можно дотронуться. А с другой стороны, он был идеалом мужчины для всех женщин», — подчеркнул кинокритик.

При этом Шнейдеров отметил, что Коннери перевоплощался не только в агента 007. Он превосходно сыграл в «Горце» и «Западне», где его коллегой стала блистательная Кэтрин Зета-Джонс. По словам кинокритика, далеко не многие умели так нести мужское начало, как это делал Коннери.

О смерти Шона Коннери стало известно 31 октября. Причина смерти шотландского актера пока не известна. Коннери было 90 лет. За долгие годы своей жизни он успел сняться в более чем в 70 фильмах и удостоиться множества наград.