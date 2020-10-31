Умер актер Шон Коннери

Славу шотландскому актеру принесла роль Джеймса Бонда. Согласно многочисленным опросам, именно его называли лучшим воплощением агента 007.

Сын уборщицы и рабочего из Эдинбурга в актеры попал после службы на военно-морском флоте, после которой на правой руке у него остались две татуировки в виде надписей: «Шотландия навсегда» и «Мама и папа». Сначала он работал в Эдинбургском королевском театре и всерьез занимался бодибилдингом. Даже занял третье место в конкурсе «Мистер Вселенная».

В кино он пришел в 1954 году, снявшись в эпизодической роли в фильме «Сирень весной». А первую главную роль он сыграл в «Кровавых деньгах». Там он предстал в образе боксера, растерявшего свою карьеру.

Служба во флоте и отличная физическая форма помогали Шону Коннери в жизни. Во время съемок фильма «Другое время, другое место» у него начался роман с актрисой Ланой Тернер, которая была любовницей известного мафиози Джонни Стомпанато. Ревнивый итальянец приехал на съемочную площадку и начал угрожать актеру пистолетом. Коннери разоружил нападавшего и удерживал его до приезда полиции.

Но против выступил создатель шпиона Ян Флеминг. Он назвал Коннери «каскадером-переростком». После писатель признает свою ошибку и даже введет шотландскую историю в одну из своих книг.

К фильму «Живешь только дважды» Коннери устал от исполнения роли Бонда. После того как он пропустил один фильм франшизы, продюсеры заманивали его обратно в «Бриллианты навсегда» рекордным гонораром.

После этого он переключился на другие роли. Премию Bafta Коннери вручили за исполнение роли Вильгельма Баскервильского в книге «Имя розы» по роману Умберто Эко.

Год спустя «Оскар» за лучшую роль второго плана достался ему за полицейского в «Неприкасаемых». В фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» он сыграл отца известного археолога, хотя был старше Харрисона Форда всего на 12 лет.

В 2006 году Коннери отказался от роли Гэндальфа во «Властелине колец». Свое решение тогда он объяснил, что устал от «голливудских идиотов».

На протяжении долгого времени он оставался образом идеального мужчины для женщин всего мира. В 59 лет был удостоен звания секс-символа по версии журнала People. Сам актер предсказал, что скоро ему на смену придут молодые парни. Но через 10 лет он сохранил свой титул и был признан самым сексуальным мужчиной XX века.

Последние годы жизни он провел в Испании, Португалии и на Карибских островах. При этом любовь к родной Шотландии он пронес через всю жизнь. Когда регион объявил референдум о независимости, актер поддержал авторов инициативы. За это парламент Великобритании приостановил действие его рыцарского титула, который Коннери получил в 2000 году.

Свой образ жизни он называл антиобщественным. По его словам, в противном случае публика бы его просто сожрала.