В Калининграде заработал бесконтактный кинотеатр

Жители Калининграда могут посетить бесконтактный кинотеатр. Посмотреть фильм можно через стекло своего автомобиля под открытым небом. Показы начались 8 мая.

Как сообщают «Вести», мощность проектора составляет шесть киловатт. Ширина экрана — 20 метров. Звук будет передаваться на FM-частоте прямо в радиоприемник каждого зрителя. Площадка может разместить свыше 150 машин.

Билеты сотрудники продают в индивидуальных средствах защиты. Посетителей просят соблюдать строгие санитарные нормы. Посещать туалетную комнату во время сеанса разрешено, но только обязательно в маске.

С 23 марта в России закрыты все российские кинотеатры. Такие меры приняты в качестве предупреждения распространения коронавирусной инфекции. На днях правительство распорядилось освободить их от платежей за аренду федерального имущества.

В России зафиксировано 187 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 10 699 новых случаев заболеваний. Погибли 1 723 человека, по данным стопкоронавирус.рф.