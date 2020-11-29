Заставку фильма «Черная пантера» обновили в честь Чедвика Боузмана

Память умершего после борьбы с онкологией актера Чедвика Боузмана увековечили в заставке фильма «Черная пантера», где он сыграл главную роль. Перед началом появления логотипа Marvel Studios вместо основных героев появляются кадры из фильмов франшизы, где сыграл актер.

На опубликованных кадрах можно увидеть отрывки из фильмов «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».

Председатель Disney Боб Айгер на своей странице в Twitter обратился ко всем поклонникам «Черной пантеры».

«Посмотрите фильм на Disney+ сегодня поздно вечером, чтобы отдать дань уважения тому, кто был и всегда будет близок и дорог нашим сердцам», — говорится в сообщении.

Это не первое изменение заставки Marvel Studios. После смерти создателя супергероев Стэна Ли авторы собрали отрывки его камео из фильмов франшизы и сделали такой сборник. Такую заставку можно увидеть в начале картины «Капитан Марвел».

Чедвик Боузман умер 28 августа после четырехлетней борьбы с онкологией толстой кишки. Его семья рассказала, что время для исполнения своей роли во всех фильмах франшизы он находил между операциями и курсами химиотерапии.

Спродюсированный Кевином Файги фильм «Черная пантера» собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.

Компания Netflix посмертно выдвинула Боузмана на «Оскар» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

Студия пока не определилась, как поступить с продолжением приключений короля Ваканды. Но в Disney уже заявили, что графику для создания цифрового двойника актера использовать не будут. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новой «черной пантерой» станет Летишиа Райт, сыгравшая сестру главного героя.