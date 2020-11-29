Заставку фильма «Черная пантера» обновили в честь Чедвика Боузмана
На опубликованных кадрах можно увидеть отрывки из фильмов «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».
Председатель Disney Боб Айгер на своей странице в Twitter обратился ко всем поклонникам «Черной пантеры».
«Посмотрите фильм на Disney+ сегодня поздно вечером, чтобы отдать дань уважения тому, кто был и всегда будет близок и дорог нашим сердцам», — говорится в сообщении.
Это не первое изменение заставки Marvel Studios. После смерти создателя супергероев Стэна Ли авторы собрали отрывки его камео из фильмов франшизы и сделали такой сборник. Такую заставку можно увидеть в начале картины «Капитан Марвел».
Чедвик Боузман умер 28 августа после четырехлетней борьбы с онкологией толстой кишки. Его семья рассказала, что время для исполнения своей роли во всех фильмах франшизы он находил между операциями и курсами химиотерапии.
Спродюсированный Кевином Файги фильм «Черная пантера» собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.
Компания Netflix посмертно выдвинула Боузмана на «Оскар» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».
Студия пока не определилась, как поступить с продолжением приключений короля Ваканды. Но в Disney уже заявили, что графику для создания цифрового двойника актера использовать не будут. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новой «черной пантерой» станет Летишиа Райт, сыгравшая сестру главного героя.