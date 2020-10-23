Звезду «Черной пантеры» выдвинут на премию «Оскар» посмертно

Компания Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию «Оскар» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Актер скончался от рака в августе 2020 года.

Боузман может получить премию «Оскар» посмертно, сообщает Variety. Ранее такие случаи происходили лишь дважды — с Питером Финчем и Хитом Леджером. Актер прославился исполнением роли главного героя в фильме «Черная пантера» кинокомпании Marvel.

Фильм «Ма Рейни: Мать блюза» основан на одноименной автобиографической пьесе Огаста Уилсона. Он рассказывает о жизни и творчестве певицы Ма Рейни, роль которой исполнила Виола Дэвис. Боузман сыграл трубача Леви, с которым у Рейни были разногласия в жизни. Фильм выйдет на платформе Netflix 18 декабря 2020 года. Картину срежиссировал Джордж С. Вольф.

Netflix планирует выдвинуть на «Оскар» и Дэвис, а также других актеров фильма. За всю историю премию лишь один фильм представил чернокожих номинантов. Речь идет о «Цветах лиловых полей» 1985 года.

Чедвик Боузман боролся с онкологическим заболеванием в течение четырех лет. Он скончался в собственном доме в окружении семьи. Новость о смерти Боузмана стала потрясением для всех фанатов и актеров вселенной Marvel.