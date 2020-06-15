«Унесенных ветром» пообещали вернуть на HBO Max. Но с дополнением

Культовый фильм «Унесенные ветром» снова появится в каталоге онлайн-кинотеатра HBO Max. К картине добавят вступление с «историческим контекстом».

Возвращение «Унесенных ветром» анонсировало издание Entertainment Weekly. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Известно, что вступление озвучит темнокожая профессор кинематографии и телеведущая Жаклин Стюарт.

«Для меня это возможность подумать о том, чему нас могут научить классические фильмы», — сказала она.

Стюарт подчеркнула, что сейчас вопросы расового перевоспитания и борьбы с расизмом стали особенно волновать людей. Они ищут ответы в книгах и кинематографии.

HBO Max решил удалить «Унесенных ветром» из своей фильмотеки на фоне вспыхнувших в США протестов. Онлайн-кинотеатр сослался, что в картине образ рабовладельцев позитивный, а темнокожие представлены как рабы.

Из-за расистских высказываний стал недоступен зрителям и эпизод «Немцы» из сериала «Башня Фолти». Доступ к ней закрыл британский стриминговый сервис UKTV.