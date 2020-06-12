Доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти» закрыли из-за расизма
Британский стриминговый сервис UKTV закрыл доступ к серии «Немцы» сериала «Башни Фолти». Причиной стали расистские высказывания главного героя. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на телеканал BBC.
В сообщении сервиса говорится, что руководство регулярно проверяет контент, «чтобы гарантировать, что он соответствует ожиданиям аудитории».
Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр HBO Max на волне протестов в США временно удалил культовый фильм «Унесенные ветром».