Доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти» закрыли из-за расизма

В сообщении сервиса говорится, что руководство регулярно проверяет контент, «чтобы гарантировать, что он соответствует ожиданиям аудитории».

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр HBO Max на волне протестов в США временно удалил культовый фильм «Унесенные ветром».