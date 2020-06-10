«Унесенных ветром» временно удалили с HBO. В американских реалиях это может быть вполне оправданным

Онлайн-кинотеатр HBO Max на волне протестов в США временно удалил культовый фильм «Унесенные ветром». Причиной стало то, что в картине создается позитивный образ рабовладельцев, а темнокожие предстают в образе рабов. «360» разбирается, должна ли политика касаться произведений искусства прошлого.

Американская стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм 1939 года Виктора Флеминга «Унесенные ветром». Это произошло из-за того, что в ленте о событиях времен Гражданской войны в США середины XIX века темнокожее население Америки представлено в образах рабов, а белое население — в образе рабовладельцев.

Сейчас, на фоне массовых протестов из-за убийства амфроамериканца Джорджа Флойда, многие компании приняли участие во флешмобе Blackout Tuesday, где пользователи социальных сетей на время отказались от привычных публикаций в знак солидарности с темнокожим населением США. Проявлением такого единодушия, вероятно, можно назвать и действия HBO, решившей на время вычеркнуть из истории фильм, содержание которого может подхлестнуть недовольство граждан.

«„Унесенные ветром“ — продукт своего времени и изображает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе», — сказал представитель HBO Max в интервью изданию Variety.

В компании считают, что такие «расистские образы были ошибочны тогда и ошибочны сегодня», а потому исторический контекст фильма необходимо обсудить, осмыслить и объяснить аудитории, чтобы избежать недопонимания. При этом фильм обещают вернуть без изменений. Поступить иначе будет неверно, как если бы компания отрицала то, что Америка все же имела расистскую и рабовладельческую историю.

Блажь толерантного мира

При этом многие пользователи Сети не оценили такой ход компании, так как, по мнению некоторых, толерантность зашла слишком далеко. Например, когда белые люди на коленях извиняются за вековую историю рабовладения и угнетения темнокожих.

Аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката Сергей Лавров тоже уверен, что HBO совершила ошибку, убрав из открытого доступа оскароносный фильм.

Это глупость руководства HBO. Тем более по отношению к самому зрительскому фильму в мировом прокате за всю историю кинематографа Сергей Лавров аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката.

Действительно, история Скарлет О’Хары (Вивьен Ли), дочери плантатора-рабовладельца, и Ретта Батлера (Кларк Гейбл), южного аристократа, еще в 39-м заполучила сердца миллионов зрителей — история любви, снятая с огромным вниманием к деталям, в потрясающем антураже XIX века, была еще и одной из первых американских цветных картин.

Больше того, по словам Лаврова, «Унесенные ветром» до сих пор остаются фильмом номер один по количеству зрителей, посмотревших его в кинотеатрах мира, и ни «Мстители», ни «Аватар» не могут с ним сравниться.

«Современные янки плюют на свою историю и гордость, получается», — заключил он.

Вопрос сохранения репутации

При этом первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко уверена, что компании лучше видно, как аудитория может воспринимать подобные вопросы, так как у каждого народа есть свои болезненные темы.

«Они, американцы, лучше знают свою аудиторию, чем мы с вами. И раз они так поступают, стало быть, у них есть на это резоны. И не мне их оценивать. Я считаю, что корень проблемы совсем не в литературе, но, может, у них любое напоминание о рабстве вызывает такую реакцию», — считает она.

Схожего мнения придерживается и киновед, кинокритик, кандидат искусствоведения Ирина Павлова — с точки зрения россиянина даже временное удаление подобных фильмов выглядит нелепо и абсурдно. В США также запрещали и «Хижину дяди Тома» писательницы Гарриет Бичер-Стоу, и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

Хотя именно эти вещи и повествовали о том, что негры — это люди, заслуживающие любви, такие же достойные люди, только поставленные в неравные условия Ирина Павлова киновед, кинокритик, кандидат искусствоведения.

Рассуждать о том, правильно или неправильно поступила компания, убрав из контента «Унесенных ветром», легко, считает Павлова. Но это решение может выглядеть совершенно необходимым, если вспомнить о том, что двойственная позиция в таких острых вопросах, как расовый, может стоить людям и компаниям репутации, если не всей жизни.