Скончался Жан-Люк Годар: биография | 360°

Скончался Жан-Люк Годар. Он был режиссером-новатором, отличался радикальными взглядами и стоял у истоков «новой волны» французского кинематографа. Его работы открыли миру многих актеров, в том числе и Жан-Поля Бельмондо, а влияние на мировое киноискусство трудно переоценить.

Умер Жан-Люк Годар

На 92-м году жизни 13 сентября умер французский режиссер Жан-Люк Годар. Он скончался у себя дома в швейцарской коммуне Роль. Вдова Анн-Мари Мьевиль сообщила, что никаких официальных церемоний прощания проводиться не будет, тело мастера будет кремировано, написала газета Libération.

За свою жизнь Годар снял 75 картин, свой последний фильм — «Книга образа» или «Образ и речь» — он представил публике четыре года назад. Самыми известными работами режиссера стали фильмы «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров», «Безумный Пьеро», «Китаянка» и «Король Лир».

Годара заслуженно считали одним из отцов «новой волны» французского кинематографа. Вместе с единомышленниками режиссер противопоставил свое творчество Голливуду: его фильмы были богаты аллюзиями, отсылками и прямо выражали политические взгляды автора.

Афиши фильмов Жан-Люка Годара. Фото wikipedia.org

Перед началом кино

Настоящий парижанин, Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года у достаточно обеспеченных родителей. Отец был врачом и владел собственной клиникой, а мать была родом из семьи швейцарских банкиров.

Семья скоро покинула Францию и обосновалась в пригороде Женевы, в Ньоне. Когда будущему режиссеру исполнилось 16 лет, он поступил в престижный парижский Лицей Бюффона. Однако Годар попал под очарование кино и с треском провалил экзамены на степень бакалавра. Спустя пару лет он решил изучать антропологию и поступил в Сорбонну.

Учеба закончилась быстро — Годара затянуло в киноклубы, которые наводнили Париж. Любители кинематографии были завсегдатаями «Французской синематеки», CCQL, «Работы и культуры» и множества других заведений, где можно было обсудить новинки кино с такими же молодыми максималистами. Режиссер часто вспоминал это время.

«В 1950-х годах кино было так же важно, как хлеб. Мы думали, что кино утвердит себя как инструмент познания, микроскоп, телескоп. В „Синематеке“ я открыл для себя мир, о котором мне никто не говорил <…> Мы смотрели немые фильмы в эпоху разговоров. Мы мечтали о кино. Мы были как христиане в катакомбах», — рассказывал Годар в интервью.

Плотина, которая все изменила

Годар смотрел фильмы, писал о фильмах, даже помогал друзьям в любительских съемках, но вовсе не думал сам что-то снимать. Все изменилось осенью 1952 года. Отправившись к матери в Швейцарию, он устроился работать на Гранд-Диксенс — самую высокую гравитационную плотину в мире. Тут и появилась идея фильма.

На арендованную у местных друзей 35-миллиметровую кинокамеру молодой режиссер снял короткометражный документальный фильм «Операция бетон». Первая же киноработа принесла Годару деньги — ленту выкупила компания, которая управляла плотиной. Впоследствии они использовали картину для рекламы.

Захватывающий опыт омрачила смерть матери: Одиль Моно разбилась в аварии на скутере. Годару пришлось самому сообщить об этом ее любовнику Жан-Пьеру Лаубшеру, который по дружбе и устроил режиссера на плотину.

«На последнем дыхании»

Теперь возвращение в Париж было наполнено новыми смыслами — Годар хотел делать свое кино. Он помогал в съемках, писал сценарии для друзей и коллег Эрика Ромера и Франсуа Трюффо. Последний мечтал воплотить реальную историю Мишеля Портье, которого сдала полиции подружка — он застрелил полицейского на мотоцикле.

Да, все верно, именно из этой истории появится фильм «На последнем дыхании», который зажжет звезду Жан-Поля Бельмондо. Эта картина была снята при таком скудном бюджете, что для динамичного движения ручной камеры (на другую просто не было денег) использовали инвалидную коляску.

Кадр из фильма фильм «На последнем дыхании». Фото wikipedia.org

Сценарий дописывался по утрам, актеры импровизировали, монтаж ленты просто нарушал все классические каноны, однако смотрелась она на одном дыхании. Из-за одного только кадра этой картины даже поссорились Андрей Тарковский и Георгий Данелия — последний считал, что не стоило показывать, как герой целится в солнце.

А дальше были фильмы, которые знают все любители кино. Более 70 картин, среди которых «Женщина есть женщина», «Маленький солдат», «Карабинеры», «Банда аутсайдеров», «Альфавиль», «Безумный Пьеро», «Мужское — женское», «Китаянка», «Король Лир», «Прощай, речь!». Их лучше один раз увидеть, чем прочесть сто рецензий.

Годар и Россия

Годар всегда говорил, о чем считал нужным, будь это любовь, смерть, война, марксизм. Он умудрился снять документальный фильм о том, как The Rolling Stones записывает хит Sympathy for the Devil. Выбор песни был явно не случаен, ведь Мик Джаггер написал ее под впечатлением от романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

А русская культура никогда не была чужда Годару. Он любил и знал ее классическую литературу и даже был женат вторым браком на Анне Вяземски, правнучке князя и астраханского казачьего атамана Леонида Вяземского. Ее режиссер снял в семи своих лентах.

Анна Вяземски в 1969 году. Фото wikipedia.org

Под впечатлением от путешествия в «таинственную северную страну» в 90-х годах появился фильм «Дети играют в Россию». Лента будто соткана из цитат и отсылок к Чехову, Толстому и Достоевскому. Годар пригласил на съемку русских актрис, подарив удивительные строчки в резюме Ирине Апексимовой, Полине и Ксении Кутеповым.

Во время своей последней пресс-конференции на Каннском фестивале в 2018 году Годар отвечал на вопросы публики удаленно, по FaceTime. Журналисты предсказуемо задали ему вопросы о России и ее лидере. Однако ни осуждения, ни обсуждения российского президента не получилось, так как режиссер отметил, что лично с ним не знаком.

«Россия — страна, пережившая две крупнейшие революции <…> Происходящее в России сейчас бесконечно меня трогает. Надо быть добрее к России. Достоевский говорил, что мы не должны многого просить от души, а быть к ней добрыми и милосердными. И я всегда буду относиться к России так», — сказал режиссер.

Жизнь без риска умереть со скуки

Критики еще при жизни мастера успели написать о нем целые книги, однако лучше всего о Годаре рассказывают его фильмы. Там удивительно продуманы даже мельчайшие детали, нет лишних образов и даже постеры на стенах имеют значение. Таким был и сам Годар — для него не было мелочей, которые можно было оставить без внимания.

Он яростно протестовал против корриды, принудительного отключения людей от интернета («Закон HADOPI»), защищал коллегу Романа Полански, когда того арестовали в 2009 году по обвинению 1978 года. Получил клеймо антисемита за поддержку палестинцев и осуждение действий Израиля.

Годар поддержал волнения во Франции в 1968 году, требовал отмены Каннского фестиваля того года и добился этого. На одну из своих пресс-конференций в 2004 году он пригласил представителя Союза французских актеров и технических специалистов, который зачитал список жалоб к французскому правительству.

«Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрешь с голоду, платят риском помереть со скуки», — гласил студенческий лозунг Франции 60-х. Годар словно жил по нему, отвергая конформизм и делая только то, что хотел: говорил с людьми и рассказывал о людях.

