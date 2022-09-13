Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии | 360°

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Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии

Libération: режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни с помощью эвтаназии

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Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, который скончался в возрасте 91 года, решил добровольно уйти из жизни — при помощи эвтаназии. Об этом сообщила газета Libération со ссылкой на его окружение.

«Он не был болен, просто устал. И поэтому принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали», — рассказал родственник режиссера.

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Жена Годара Анн-Мари Мьевиль и его продюсеры подтвердили его смерть, отметив, что кинематографист «мирно умер в своем доме в окружении своих родственников» в Ролле, на берегу Женевского озера.

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Одними из самых известных работ Годара стали фильмы «Маленький солдат», «Мужское — женское», «Карабинеры», «Безумный Пьеро» и «На последнем дыхании».

Режиссера называют основоположником новой революционной волны во французском кино, зародившейся в 1960-х годах. В 2011 году Годара наградили «Оскаром» за вклад в мировой кинематограф.

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