Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар | 360°

Важное 13 сентября 2022, 11:13 Поделиться Telegram

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Viber Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар Liberation: французский кинорежиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни youtube.com

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Известный французский кинорежиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. Об этом сообщило издание Liberation.

Одними из самых известных работ Годара стали фильмы «Маленький солдат», «Мужское — женское», «Карабинеры», «Безумный Пьеро» и «На последнем дыхании».

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Режиссера называют основоположником новой революционной волны во французском кино, зародившейся в 1960-х годах.

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В 2011 году Годара наградили «Оскаром» за вклад в мировой кинематограф.

В августе стало известно о смерти немецкого режиссера Вольфганга Петерсена, известного по работе над картинками «Подводная лодка», «Бесконечная история» и «Троя».

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