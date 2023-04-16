Культура 16 апреля 2023, 00:19 Умер британский актер Мюррей Мелвин The Guardian: британский актер Мюррей Мелвин ушел из жизни в возрасте 90 лет Pxhere

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Британский актер Мюррей Мелвин умер в возрасте 90 лет, сообщило The Guardian. Мелвин знаменит своими работами в фильмах Стэнли Кубрика и Джоэла Шумахера.

Друзья актера сообщили, что он скончался в больнице.

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За свою актерскую карьеру Мелвин снялся во множестве фильмов. Среди его работ картина «Вкус меда». Фильм принес Мелвину «Серебряную пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Также среди широко известных работ актера роли в таких картинах, как «Призрак Оперы», «Алиса в стране чудес», «Барри Линдон», «Дьяволы» и многих других.

Ранее скончался советский и российский актер и кинорежиссер Александр Негреба. Артиста не стало в ночь на пятницу, 7 апреля. Ему был 61 год. По информации СМИ, причиной смерти актера мог стать рак легких. Негреба долгое время боролся с этим заболеванием.

В пятницу, 7 апреля, стало известно о смерти знаменитого мексиканского актера Андреса Гарсии. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти послужил цирроз печени. До последних дней жизни Гарсии за ним ухаживала супруга.