Культура 09 апреля 2023, 09:34 Скончался актер из фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба Актер Александр Негреба скончался на 62-м году жизни Кинопоиск

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Советский и российский актер и кинорежиссер Александр Негреба скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил портал «Ревизор».

Артиста не стало в ночь на пятницу, 7 апреля. Как сообщает издание, причиной смерти мог стать рак легких, с которым Негреба долгое время боролся.

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Наибольшую известность актеру принесла картина Василия Пичула «Маленькая Вера». В ней Негреба сыграл старшего брата главной героини. Также он снялся в фильмах «В городе Сочи темные ночи», «Зима в раю», «Время собирать камни» и многих других. В качестве режиссера снял картину «За день до…», эта работа получила приз на фестивале «Вторая волна» в 1991 году.

По данным портала, жена Александра Негребы, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба, ушла из жизни две недели назад.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Владимира Смирнова. Он умер в возрасте 74 лет.