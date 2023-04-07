Знаменитости 07 апреля 2023, 17:54 Умер актер сериала «Никто, кроме тебя» Андрес Гарсия

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Знаменитый мексиканский актер Андрес Гарсия ушел из жизни. Ему был 81 год. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Starhit.

Актера не стало 4 апреля. Причиной смерти послужил цирроз печени. Смерть актера наступила в медицинском учреждении. До последних дней жизни за ним ухаживала супруга.

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Гарсия получил известность благодаря роли в сериале «Никто, кроме тебя». Также он выступал актером, режиссером и продюсером ряда других проектов.