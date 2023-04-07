07 апреля 2023, 17:54
Умер актер сериала «Никто, кроме тебя» Андрес Гарсия
Знаменитый мексиканский актер Андрес Гарсия ушел из жизни. Ему был 81 год. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Starhit.
Актера не стало 4 апреля. Причиной смерти послужил цирроз печени. Смерть актера наступила в медицинском учреждении. До последних дней жизни за ним ухаживала супруга.
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Гарсия получил известность благодаря роли в сериале «Никто, кроме тебя». Также он выступал актером, режиссером и продюсером ряда других проектов.
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