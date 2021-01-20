Ученые раскопали в Египте 54 древних саркофага

Археологи обнаружили 54 саркофага в некрополе Саккара к югу от Каира. По подсчетам ученых, находкам более трех тысяч лет.

Помимо саркофагов, ученые нашли погребальный храм царицы Нейт недалеко от пирамиды ее мужа фараона Тети, который правил около 4200 лет назад, сообщает Reuters. Важными находками для археологов также стали старинные настольные игры, статуэтки и маски, которые относятся к периоду Нового Царства.

Руководитель археологической группы Захи Хавасс считает, что эти находки перепишут историю Саккары и Нового Царства.

Власти Египта планируют в ближайшее время представить археологические находки широкой публике. По их мнению, это поможет восстановить туристическую отрасль страны, которая очень сильно пострадала из-за пандемии. В 2020 году в Египте побывали всего 3,5 миллиона туристов, тогда как в 2019 году — 13,1 миллиона.

В ноябре прошлого года ученые обнаружили крупное захоронение возрастом около 2,5 тысячи лет в Египте. Археологи насчитали в нем более 100 хорошо сохранившихся саркофагов.