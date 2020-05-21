Ученые выяснили состав покрытия древнеегипетских гробниц

По данным издания, исследователи взяли сотню образцов черного затвердевшего материала, который наслаивали на деревянные саркофаги в период между 1300 и 750 годами до н. э.

Оказалось, что липкое покрытие делали из смеси твердой сырой нефти, пчелиного воска, древесной смолы, животного жира и растительного масла.

Ученые допустили, что в составе могли быть и другие элементы, но их невозможно определить в связи с давностью.