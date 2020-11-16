В Египте начали вскрывать найденные саркофаги. Видео

Крупное захоронение возрастом около 2,5 тысяч лет нашли в Египте. Археологи насчитали в нем более 100 хорошо сохранившихся саркофагов, которые засняли на видео.

На кадрах видно, как специалисты открывают один из саркофагов. Кроме того, крупным планом показан рентген мумии мужчины ростом около 165 сантиметров. На других кадрах можно рассмотреть все найденные артефакты.

Захоронение нашли в трех погребальных колодцах на глубине 12 метров в некрополе Саккара, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом месте располагается более десятка пирамид и древних монастырей. По информации археологов, в саркофагах находятся мумии знатных людей. При открытии одного из гробов ученые увидели мумию, завернутую в ткань с иероглифами.

Министерство туризма и археологии Египта сообщило, что все саркофаги и статуэтки разделят между четырьмя музеями страны. Артефакты получат в том числе строящийся Большой Египетский музей и музей новой административной столицы.