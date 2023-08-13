Знаменитости 13 августа 2023, 06:12 Андрей Малахов раскритиковал фильм «Барби» и назвал его чушью Телеведущий Малахов раскритиковал фильм «Барби» и назвал его чушью РИА «Новости»

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Телеведущий Андрей Малахов негативно высказался о фильме «Барби». Свое мнение по поводу картины знаменитость опубликовал в Telegram-канале.

«Фильм, собравший в прокате миллиард <…> — полнейшая чушь!», — заявил он, имея в виду комедию «Барби».

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Малахов отметил, что ушел из кинотеатра через полчаса. До того как мужчина покинул зал, из помещения вышли еще четыре зрителя. Теперь ведущий жалеет, что заплатил за сеанс, пополнив «миллиардные сборы».

Ранее стало известно, что фильм «Барби», в котором главные роли сыграли актеры Марго Робби и Райан Гослинг, собрал в международном прокате 127 миллионов долларов (более 1,6 миллиарда рублей). Этот результат посчитали лучшим среди всех картин американской компании Warner Bros. До этого рекордсменом по собранной сумме в прокате был «Джокер», вышедший в 2019 году.