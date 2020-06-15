Третьяковка перенесла открытие на 3 июля

Третьяковская галерея собирается открыться для посещения 3 июля. Изначально планировалось, что это произойдет 16 июня, но музей взял время для подготовки с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

«Третьяковская галерея планирует открыться для зрителей 3 июля», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе галереи.

Представитель музея уточнил, что 3 июля откроют здание в Лаврушинском переулке и Инженерный корпус. Новая Третьяковка на Крымском валу заработает в начале июля, точная дата пока не объявлена.

Сначала планировалось, что Третьяковская галерея откроется 16 июня, но возобновление работы перенесли для адаптации музея к требованиям Роспотребнадзора и завершения ремонтных работ, которые начали проводить во время пандемии.

Музеи, театры, кинотеатры и цирки приостановили работу в России 17 марта по приказу Министерства культуры. Третьяковская галерея предложила своим посетителям вернуть уже приобретенные билеты и абонементы онлайн.

В России, по информации на 15 июня, выявили 537 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки стало известно о 8,2 тысячи новых случаев, это самый низкий уровень с 1 мая.