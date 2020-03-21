Карантин с фильмами и музеями. Как бесплатно развлечься сидя дома
Театры
Любители спектаклей и хорошей музыки точно оценят ссылки с трансляциями постановок и исполнением оперы.
— Санкт-Петербургская Академическая филармония имени Шостаковича
— Метрополитен-опера в Нью-Йорке
— Сhamber music society of Lincoln Center в Нью-Йорке
Музеи
А этот список поможет окунуться в мир картин, выставок и артефактов.
— Эрмитаж
— РОСФОТО
— Музейно-выставочный центр в Серпухове
— Музей пожарного дела в Серпухове
— Музей-заповедник Чехова «Мелихово»
— Подольский краеведческий музей
— Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей
— Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»
— Московский областной музей народных художественных промыслов
— Государственный музей Маяковского
Музеи с дополненной реальностью
С помощью приложения «ARTEFACT» можно погулять по музеям с дополненной реальностью. Главное, что никуда выходить для этого не нужно. Есть возможность посетить музеи даже в других странах.
Российские музеи:
— Музей «Новый Иерусалим» в Истре
— Серпуховский историко-художественный музей
— Музей-заповедник «Бородинское поле» в Можайске
— Егорьевский историко-художественный музей
— Талдомскомий историко-литературный музей
Зарубежные музеи:
— Национальный музей в Кракове
— Музей изобразительных искусств в Будапеште
— Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке
— Британский музей в Лондоне
— Пергамский музей в Берлине
— Лувр
— Национальная портретная галерея США
— Выставка Рембрандт и Амстердам
— Музей Сальвадора Дали в Фигерасе
— Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде
Лекции и курсы
Не забыли и про саморазвитие во время карантина. Есть выбор интересных лекций и онлайн-курсов, за которые не придется платить.
— Московский образовательный проект «Синхронизация». Бесплатные онлайн-курсы «История искусства в 10 шедеврах» и «История кино в 10 фильмах» (сайт)
— Arzamas. По промокоду КАРАНТИН можно даром изучить историю русской культуры (сайт)
— Проект Google Arts and Culture (сайт)
— Bang Bang Education. Доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки» (сайт)
— Geek Brains. Доступ ко всем курсам на время карантина (сайт)
— Нетология. Доступ к библиотеке видеокурсов по маркетингу, бизнесу и дизайну. Промокод stayhome на 30 дней (сайт)
— Видео-галерея NASA (сайт)
Кино
От культурной жизни и образования перейдем к более веселому досугу. Операторы платного ТВ начали открывать доступ к своему контенту. Включайте и наслаждайтесь.
— Okko. Для получения пакета подписок «Оптимум» на две недели нужно написать боту в Telegram @okkobro_bot и пожаловаться на то, что скучно дома (сайт)
— Premier. Бесплатный доступ к контенту на время карантина (сайт)
— ivi. С 16 марта по 15 апреля месяц подписки стоит 1 рубль (сайт)
— КиноПоиск HD. Бесплатный доступ для новых пользователей до конца апреля по промокоду pokavsedoma (сайт)
Книги
Если фильмы смотреть не хотите, то вот вам список, где можно почитать книги.
— Сервис «Альпина. Книги». 70 книг бесплатно (сайт)
— Портал с аудиокнигами Storytel. Бесплатная подписка на 30 дней (сайт)
— «Гараж» открыл полку своего издательства (сайт)
Онлайн-аудиогиды
Для любителей послушать экскурсоводов есть даже аудиогиды.
— Сергиево-Посадский музей-заповедник
— Музей народных промыслов в Мытищах
— Музей-заповедник Менделеева и Блока «Шахматово» в Солнечногорске
— Звенигородский музей в Одинцове
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