Многие могут подумать, что карантин ставит крест на культурной жизни и различных развлечениях. Но это далеко не так. Теперь экскурсии и спектакли можно посещать сидя дома на диване. Время на удаленке теперь точно не будет скучным, «360» опубликовал список сайтов, на которые стоит заглянуть.

Театры

Любители спектаклей и хорошей музыки точно оценят ссылки с трансляциями постановок и исполнением оперы.

— Большой театр

— Театр на Таганке

— Мариинский театр

— Санкт-Петербургская Академическая филармония имени Шостаковича

— Электротеатр Станиславский

— Метрополитен-опера в Нью-Йорке

— Венская опера в Австрии

— Сhamber music society of Lincoln Center в Нью-Йорке

Музеи

А этот список поможет окунуться в мир картин, выставок и артефактов.

— Эрмитаж

— РОСФОТО

— Русский музей

— Третьяковская галерея

— Музейно-выставочный центр в Серпухове

— Музей пожарного дела в Серпухове

— Музей-заповедник Чехова «Мелихово»

— Подольский краеведческий музей

— Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

— Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»

— Московский областной музей народных художественных промыслов

— Государственный музей Маяковского

Музеи с дополненной реальностью

С помощью приложения «ARTEFACT» можно погулять по музеям с дополненной реальностью. Главное, что никуда выходить для этого не нужно. Есть возможность посетить музеи даже в других странах.

Российские музеи:

— Музей «Новый Иерусалим» в Истре

— Серпуховский историко-художественный музей

— Музей-заповедник «Бородинское поле» в Можайске

— Егорьевский историко-художественный музей

— Талдомскомий историко-литературный музей

Зарубежные музеи:

— Национальный музей в Кракове

— Музей изобразительных искусств в Будапеште

— Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке

— Британский музей в Лондоне

— Музей Орсе в Париже

— Пергамский музей в Берлине

— Лувр

— Музей Ватикана

— Национальная портретная галерея США

— Выставка Рембрандт и Амстердам

— Музей Сальвадора Дали в Фигерасе

— Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

— Музей Прадо в Мадриде

Лекции и курсы

Не забыли и про саморазвитие во время карантина. Есть выбор интересных лекций и онлайн-курсов, за которые не придется платить.

— Московский образовательный проект «Синхронизация». Бесплатные онлайн-курсы «История искусства в 10 шедеврах» и «История кино в 10 фильмах» (сайт)

— Arzamas. По промокоду КАРАНТИН можно даром изучить историю русской культуры (сайт)

— Проект Google Arts and Culture (сайт)

— Bang Bang Education. Доступ к 46 курсам «Дизайн-библиотеки» (сайт)

— Geek Brains. Доступ ко всем курсам на время карантина (сайт)

— Нетология. Доступ к библиотеке видеокурсов по маркетингу, бизнесу и дизайну. Промокод stayhome на 30 дней (сайт)

— Видео-галерея NASA (сайт)

Кино

От культурной жизни и образования перейдем к более веселому досугу. Операторы платного ТВ начали открывать доступ к своему контенту. Включайте и наслаждайтесь.

— Okko. Для получения пакета подписок «Оптимум» на две недели нужно написать боту в Telegram @okkobro_bot и пожаловаться на то, что скучно дома (сайт)

— Premier. Бесплатный доступ к контенту на время карантина (сайт)

— ivi. С 16 марта по 15 апреля месяц подписки стоит 1 рубль (сайт)

— КиноПоиск HD. Бесплатный доступ для новых пользователей до конца апреля по промокоду pokavsedoma (сайт)

Книги

Если фильмы смотреть не хотите, то вот вам список, где можно почитать книги.

— Сервис «Альпина. Книги». 70 книг бесплатно (сайт)

— Портал с аудиокнигами Storytel. Бесплатная подписка на 30 дней (сайт)

— «Гараж» открыл полку своего издательства (сайт)

Онлайн-аудиогиды

Для любителей послушать экскурсоводов есть даже аудиогиды.

— Сергиево-Посадский музей-заповедник

— Музей народных промыслов в Мытищах

— Музей-заповедник Менделеева и Блока «Шахматово» в Солнечногорске

— Звенигородский музей в Одинцове

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