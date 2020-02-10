Томская школьница снимет кинозвезду в фильме по Стивену Кингу

Диана Костырина из Томска снимет фильм по рассказу Стивена Кинга. В картине сыграет известный актер, кто — пока секрет. Контракт на экранизацию Кинг продал девушке за один доллар.

Контракт с мастером ужасов стал возможным благодаря учрежденной им программе Dollar Baby. Суть проекта в том, что Кинг делится на год своими авторскими правами. Участвовать в этом проекте могут школьники из любой страны мира.

Заполучить такой контракт со звездой мировой величины получилось и у лицеистки Дианы Костыриной. Ей всего 16 лет, но она уже несколько лет пробует себя в кинематографе. Была актрисой, а теперь решила сменить амплуа на режиссерское. В ее портфолио уже несколько короткометражек. В фильме по рассказу Кинга школьница пообещала снять кого-то из знаменитых актеров: пока не признается, кого именно.

«Я буду экранизировать рассказ Стивена Кинга „Женщина в комнате“. Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях этого контракта», — подтвердила девушка.

Стивен Кинг считается в России самым популярным писателем. Его книги расходятся даже большим тиражом, чем произведения Донцовой. Россияне, выбирая между женским детективом и жестким хоррором, отдают предпочтение Кингу.