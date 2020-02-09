Стивен Кинг разрешил томской школьнице снять фильм по своему рассказу. Вот как ей это удалось

Старшеклассница из Томска Диана Костырина снимет фильм по рассказу Стивена Кинга. Писатель продал ей разрешение по программе Dollar Baby — всего за один доллар. Девушка рассказала «360», как она заполучила этот контракт, и поделилась подробностями предстоящих съемок.

Спонтанное решение

Диане Костыриной всего 16, но она работает в кино уже четыре года. Сначала она была актрисой. В первом фильме она сыграла «зажатого ботаника». В беседе с «360» она призналась, что тогда была такой в реальности.

Девушке посоветовали найти себе другое хобби, но это только мотивировало ее развить свои актерские навыки. После был второй фильм и роль самовлюбленной девочки. Но уже тогда Диана решила, что готова сама занять режиссерское кресло.

«Я поняла, что сама хочу снимать фильмы, что в моей голове есть истории, которые я хочу рассказать людям», — пояснила она. Первые успехи пришли почти сразу. Ее ролик оценили на Фестивале визуальных искусств в «Орленке». Диана получила приз в номинации лучшая техническая работа. В марте 2019 года девушка сняла свой первый фильм «Они не меняются». Его премьера прошла в минувшую субботу.

«Я поняла, что режиссура — это мое. Я хочу этим заниматься и посвящать этому большую часть своего времени», — рассказала Диана.

О программе Dollar Baby и возможности получить разрешение от Стивена Кинга на создание фильма по его рассказу Диане рассказал режиссер и руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе.

«Я сначала серьезно к этому не отнеслась. А потом мы сидим с ним на занятии, разговариваем, параллельно заполняем этот документ. Прикрепили ссылку на мой Instagram, на мои несколько работ, добавили рассказ о себе и отправили», — пояснила Диана. Ответ вместе с контрактом пришел уже на следующее утро. По словам девушки, все было очень неожиданно.

«Я очень рада, что подписала контракт. Это было так спонтанно. Я поняла, что такие решения влияют и меняют судьбу. Меня до сих пор переполняют эмоции», — поделилась режиссер.

Источник фото: instagram

Для экранизации Диана выбрала рассказ «Женщина в комнате». Правда, она решила немного изменить финал и сделать его не таким печальным. Кроме того, в фильме может сыграть известный артист. Его имя пока не называют. Еще идет поиск кандидаток на главную роль.

Сейчас Диана собирает съемочную группу. Девушка пояснила, что принимает заявки от желающих принять участие в работе над картиной в директе Instagram и в личных сообщениях во «ВКонтакте».

«Когда я сама начинала, то никого не знала из киносферы. Я хочу поддержать людей, которые тоже хотят развиваться в этом направлении», — отметила она. Деньги на съемки через интернет. Съемки завершатся в июне, а премьера фильма пройдет в октябре в Краснодаре.

«Я всегда ставила перед собой цель снять что-нибудь такое крутое, о чем люди узнают. Потому что творческие люди все создают для других. Такая цель была у меня давно, но я не думала, что она исполнится по этой заявке», — подытожила Диана.

Кино за доллар

Стивен Кинг запустил свою программу Dollar Baby в конце 70-х годов. Об этом он сам рассказал в предисловии к сценарию фильма «Побег из Шоушенка». Тогда множество начинающих кинематографистов стали писать ему письма с просьбой о разрешении на экранизацию его рассказов.

«Несмотря на противостояние моего бухгалтера, который видел в этом всяческие юридические проблемы, я установил правила, которые в силе и по сей день», — написал автор.

Режиссеры могли взять для основы своего фильма любую короткую историю. Хронометраж фильма не должен превышать 45 минут. Все права на картину достаются Кингу. Без его согласия прокат фильма не возможен. Кроме того, писатель указал, что он получает видеозапись конечного материала. «За это одноразовое право я прошу один доллар. Я заключил эту сделку, закрывая глаза на причитания моего бухгалтера», — написал Стивен Кинг.

Так как режиссеры могли попросить любой рассказ для киноадаптации, на свет появилось семь киноверсий произведения «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет».

Источник фото: Twitter

Самым первым фильмом, снятым по контракту со Стивеном Кингом, стал «Бугимен». Режиссер Джефф Широ закончил над ним работу в 1982 году. Через год начинающий режиссер Фрэнк Дарабонт показал Стивену Кингу свою работу по рассказу «Женщина в комнате». Писатель назвал этот фильм лучшим, который был снят по его рассказам. Кингу настолько понравилась картина, что он позволил режиссеру выпустить его вместе с «Бугименом» на кассете для продажи. После писатель настоял, чтобы именно Фрэнк Дарабонт должен снял фильм «Побег из Шоушенка». Через некоторое время сотрудничество писателя и режиссера продолжилось. Они вместе работали над фильмами «Зеленая миля» и «Туман».

Фестивальное кино

Впервые посмотреть все снятые по программе Dollar Baby фильмы поклонники Стивена Кинга смогли в 2004 году. Американский режиссер Джеймс Реннер показал картины на фестивале Dollar Baby Film Festival. С тех пор эти кинопоказы проходят каждый год.

В 2013 году фестиваль получил российскую прописку в Краснодаре. Следующий фестиваль Dollar Baby Russia пройдет в октябре этого года.

В 2018 году директор кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрей Попов рассказал, что на фестивале впервые покажут три фильма, снятые по контракту с «королем ужасов». В список вошли «Пляж» Марины Ивановой, «Сошедшие с рельсов Анны Шапиро и «Пустите детей» Александра Домогарова. Но они были не первыми, кто договорился со Стивеном Кингом об использовании его рассказов для съемок фильмов. Еще в 1986 году режиссер Михаил Титов создал мультфильм «Сражение» по рассказу «Поле боя».