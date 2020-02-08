Стивен Кинг разрешил российской школьнице экранизировать свой рассказ

Молодой томский режиссер Диана Костырина смогла добиться разрешения от Стивена Кинга на экранизацию одного из его рассказов.

Как сообщило РИА «Томск», это стало возможным программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг делится на год своими авторскими правами с школьниками всего мира.

Диане Костыриной 16 лет, она учится в лицее № 7. В кино уже четыре года, сначала была актрисой, а теперь решила попробовать себя в качестве режиссера. Она уже сняла несколько короткометражных фильмов.

«Я буду экранизировать рассказ Стивена Кинга „Женщина в комнате“. Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях этого контракта. Мы будем снимать вместе с киноклубом „Сибирские мастерские“, хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — рассказала девушка.

Она также отметила, что в короткометражке возможно будет играть известный актер, но его имя пока остается в секрете.

Девушка также указала, что ей очень повезло с заявкой, которую рассмотрели очень быстро — ответ ей пришел через сутки. По ее словам, организаторы обычно отвечают больше месяца. «Тут мы удачно попали: воскресенье — рабочий день в Америке. И письмо никуда не пропало, не попало в спам. Тут удача определенная и еще, наверное, экзотика — что и в Сибири тоже кино снимают. Из одного города можно было отправить только одну заявку. Там вообще единичные случаи — далеко не всем он (Кинг — ред.) дает разрешение», — рассказал руководитель киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе

Короткометражку можно будет увидеть осенью в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia.

Накануне стало известно, что Стивен Кинг возглавил список самых продаваемых писателей в России. Ему удалось обойти автора детективов Дарью Донцову. Она удерживала лидерство на протяжении восьми лет.