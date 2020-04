The Rolling Stones выпустили песню об изоляции. Это первый сингл за 8 лет

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый сингл впервые с 2012 года. Трек, конечно же, посвящен изоляции, хотя, как утверждают музыканты, и был записан до нее.

«The Rolling Stones записывали в студии новую музыку до локдауна, введенного из-за COVID-19, и один из треков, над которым мы работали, Living in a Ghost Town, действительно напоминает то, что мы переживаем прямо сейчас, поэтому мы захотели поделиться им с вами», — говорится в сообщении на сайте The Rolling Stones.

В то же время музыканты отметили, что работа над синглом велась и во время изоляции.

Название песни можно перевести как «Жизнь в городе-призраке». В клипе показываются улицы Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Токио, Торонто и других крупных городов, опустевшие из-за коронавируса.

Мик Джаггер, представляя композицию, объяснил, что они хотели передать чувства от нахождения в «месте, которое было полно жизни, а затем все это лишилось этого».