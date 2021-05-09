Татары со всего мира исполнили «Катюшу» на родном языке

Представители татарских общин со всего мира записали песню «Катюша» на татарском языке. Видеоклип опубликован на YouTube.

Автор проекта — руководитель общины татар Анталии Оксана Назарова. На татарский язык «Катюшу» перевела Лиля Мутагирова.

В проекте участвовали Рустям Асаев из Татарстана, Миляуша Габсалямова из Франции, Лилия Мутагирова из Чехии, а также Руслан Абдрафиков из России. Кроме того, к проекту присоединились Диляфруз Сабитова из Швейцарии, Лира Гайнутдинва из Турции, Аделя Усманова из Канады, Динар Байтемиров из России, Зайнаб Алиулова из Азербайджана. Помимо этого, особый вклад внесли Киям Курмакаев из Чехии, Феруза Халдарова из Узбекистана, Рафис Уснутдинов из Италии.

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