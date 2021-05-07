Россияне перечислили любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Большинство россиян назвали картину «В бой идут одни старики» своим любимым фильмом о Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Картину Леонида Быкова назвали своим любимым фильмом о войне 27% россиян. Второе место поделили фильмы «А зори здесь тихие» и «Офицеры», которые назвали 14% респондентов.

Пятерку лидеров замыкают фильмы «Они сражались за Родину» (12%) и «Семнадцать мгновений весны» (9%).

Среди песен о войне, которые россияне хотели бы спеть вместе со своими близкими, чаще всего называли «День Победы» (59%) и «Катюшу» (57%).

Большинство жителей страны считает 9 Мая самым главным праздником. Так ответили 69% россиян.

В этом году у россиян вырос интерес к акции «Бессмертный полк». В онлайн-шествии в этот раз планируют принять участие 4 миллиона человек — на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году.

В Москве в пятницу прошла генеральная репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. «360» вел прямую трансляцию.