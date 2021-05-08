Лучших школьников-чтецов Шатуры наградили на акции «Костер памяти»

Школьник Ярослав Тюленин прочитал стихотворение о Великой Отечественной войне на патриотической акции в Рошале. Он победитель творческого конкурса «Эхо войны».

Ученик выбрал стихотворение о ветеранах. Их в городском округе Шатура осталось 13.

«Мне очень жаль погибших ветеранов. [У их родных] болит сердце, душа, им плохо. Они потеряли своих близких, родных. Война — это очень страшно», — сказал Тюленин.

Конкурс стихов и рисунков о войне провела Общественная палата городского округа. Мероприятие традиционное, проводится уже шесть лет. Только в 2020 году из-за пандемии коронавируса жюри оценивало выступления ребят в онлайне. В 2021-м школьники подали более 100 заявок, в итоге конкурсная комиссия выбрала 23 победителя. Ребята рассказали о Великой Отечественной войне, боях и 9 Мая.

Дипломы и подарки лучшим художникам и чтецам вручили во время акции «Костер памяти». Встреча прошла на берегу озера Юбилейное. Помимо стихотворений, со сцены прозвучали песни «Катюша» и «Смуглянка».