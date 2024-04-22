Эксклюзив 22 апреля 2024, 00:22 «Своим примером». Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку Режиссер Ашуров предложил спродюсировать личный проект Мизулиной Телеканал «360»

Читать 360tv в

Латвийского рэпера Платину 19 апреля задержали прямо на концерте в Томске по наводке директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она обвинила исполнителя в пропаганде наркотиков в песнях. Продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров в интервью ведущей «360» Анастасии Букреевой предложил спродюсировать главе ЛБИ собственный трек и показать, как должна звучать настоящая, приятная для всех музыка.

Мизулина вдет активную деятельность и многим помогает. Но молодежь — очень хрупкий слой населения. Если в словах и песнях есть реальная пропаганда наркотиков, с этим действительно нужно бороться. Но молодые люди много поют о любви к деньгам, девочкам, золоту и машинам — это всегда было и будет, отметил Ашуров. Он заявил, что Мизулина своим примером может показать, как нужно быть артистом.

Реклама

«Что нужно сделать? Стать артистом, записать трек, и я как продюсер могу Екатерине Михайловне в этом помочь и поддержать, и спродюсировать ее личный проект. И она как раз таким своим творчеством покажет, как нужно артистам жить на сцене, и какую музыку нужно доносить до зрителей. Мы сделаем ей очень мудные (атмосферные — прим. ред.) треки, сформируем ей интересный образ», — сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что латышского рэпера Платину депортируют из России. На артиста составили три административных дела — за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, незаконную деятельность в России и нарушение порядка пребывания в стране.