20 апреля 2024, 00:44
На рэпера Платину, которого увели прямо с концерта, составили три административных дела
На рэпера Платину, которого увели с концерта, завели три административных дела
На рэп-исполнителя Платину (настоящее имя — Роберт Плаудис), которого силовики задержали прямо во время концерта в Томске, составили три административных дела. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
После проверки правоохранители установили, что цель въезда Плаудиса не соответствует осуществляемой им деятельности в стране. Мужчина имеет латвийское гражданство.
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Против него составили три административных протокола. Первый — за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, второй — незаконная деятельность в РФ и третий — нарушение порядка и пребывания в России.
Сейчас решают вопрос о привлечении Платины к ответственности по статье «Пропаганда наркотиков». В скором времени его доставят в суд для принятия решения по административным протоколам.
Ранее рэпера задержали во время его выступления в Томске. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники СОБР прервали концерт и увели музыканта со сцены.
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