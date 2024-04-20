Знаменитости 20 апреля 2024, 23:23 Стало известно, что грозит рэперу Платине после задержания на концерте Латышского рэпера Платину выдворят из России РИА «Новости»

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Латышского рэпера Роберта Плаудиса, известного под псевдонимом Платина, депортируют из России в Латвию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации отметили, что музыкант находится в Томском областном суде. Ему назначили штраф в размере четырех тысяч рублей. Из страны его вывезут через 10 дней, после вступления в законную силу приговора, до выдворения Платина пробудет в спецприемнике.

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Как заявил адвокат музыканта, его подзащитный имеет право подать на апелляцию. В таком случае депортация затянется.

При этом у России с Латвии нет прямой связи. Сейчас правоохранители решают, как мужчину доставят на родину.

Ранее Плаудиса задержали прямо на его концерте в Томске. На артиста составили три административных дела — за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, незаконную деятельность в России и нарушение порядка и пребывания в стране.