«Строили планы на будущее». Худрук Театра Вахтангова рассказал о желании Михаила Борисова выйти на сцену

Бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов часто напоминал, что он еще и актер, причем хороший. Он был импозантным и изобретательным человеком. Так об артисте в разговоре с «360» отозвался художественный руководитель Театра имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас.

Он хотел играть. Он мне все повторял: «Не забудь, что я актер, и неплохой актер» Римас Туминас художественный руководитель Театра имени Вахтангова.

Туминас назвал телеведущего внушительным, импозантным, сильным по таланту и мысли.

Борисов был еще и прекрасным педагогом. Он работал заведующим кафедрой, поэтому часто встречался и беседовал с Туминасом.

«Это большая горечь, потому что кафедра осталась без него. И думать даже трудно, представить, как так без него кафедра. Тем более что и планы на будущее мы строили», — рассказал худрук Театра Вахтангова.

Поэтому у него опять напрашивается один грустный вывод: надо спешить осуществлять запланированное и обещанное друг другу, не откладывать жизнь.

Также Туминас в разговоре с «360» вспоминал, как Борисов любил шутки, в частности театральные. Изобретательный и мудрый был человек, добавил режиссер.

Борисова забрали в больницу прямо со съемочной площадки из-за воспаления легких. После ухудшения состояния ведущего ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался.

Зрителям Борисов запомнился как ведущий программы «Русское лото». Он вел ее 26 лет. Теперь передачу будут вести многолетние соведущие Борисова Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.