Стала известна судьба «Русского лото» после смерти Борисова

Периодичность розыгрыша лотереи и ее правила останутся прежними. В компании также выразили соболезнования близким Борисова.

Российский режиссер, телеведущий и актер Борисов попал в больницу поздно вечером 19 сентября. По данным СМИ, он почувствовал себя плохо во время съемок передачи. Врачи диагностировали пневмонию и подключили его к аппарату ИВЛ. Спустя несколько часов пациента повезли в другую клинику, но во время транспортировки у Борисова остановилось сердце.

Сначала его сестра Нина Борисова опровергла информацию о смерти, писала «Политика Сегодня». Информацию подтвердили и в Театре имени Щукина. Там рассказали, что Борисов «ушел как артист — прямо со съемочной площадки».

Борисову был 71 год. Причина смерти — коронавирус в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. В последние дни жизни артист чувствовал недомогание и жаловался на одышку. Дата и место похорон пока не выбраны.

Борисов вел розыгрыши «Русского лото» с 1994 года.