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    20 сентября 2020, 11:12

    Стала известна судьба «Русского лото» после смерти Борисова

    Алена Макаренко

    После смерти бессменного ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова розыгрыши пока будут вести его многолетние соведущие Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Столото».
    Стала известна судьба «Русского лото» после смерти Борисова

    Периодичность розыгрыша лотереи и ее правила останутся прежними. В компании также выразили соболезнования близким Борисова.

    Российский режиссер, телеведущий и актер Борисов попал в больницу поздно вечером 19 сентября. По данным СМИ, он почувствовал себя плохо во время съемок передачи. Врачи диагностировали пневмонию и подключили его к аппарату ИВЛ. Спустя несколько часов пациента повезли в другую клинику, но во время транспортировки у Борисова остановилось сердце.

    Сначала его сестра Нина Борисова опровергла информацию о смерти, писала «Политика Сегодня». Информацию подтвердили и в Театре имени Щукина. Там рассказали, что Борисов «ушел как артист — прямо со съемочной площадки».

    Борисову был 71 год. Причина смерти — коронавирус в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. В последние дни жизни артист чувствовал недомогание и жаловался на одышку. Дата и место похорон пока не выбраны.

    Борисов вел розыгрыши «Русского лото» с 1994 года.

    Новости SMI.FM