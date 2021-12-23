Стал известен самый дорогой исполнитель на Новый год

Самым дорогим российским артистом на Новый Год станет Андрей Губин. Таким мнением в эфире Пятого канала поделился концертный директор Юрий Борисов.

Свою точку зрения бизнесмен обосновал тем, что Губин не выступает уже много лет и его состоятельные поклонники готовы заплатить за его концерт очень большие деньги — чтобы только услышать вживую своего любимого музыканта.

А если судить по расценкам, представленным в Сети, то самым дорогим исполнителем стала группа «Ленинград» — позвать ее на корпоратив можно будет за 15 миллионов рублей. Второе место занял Григорий Лепс, чей ценник равен 12 миллионам, а вот Алла Пугачева и Филипп Киркоров расположились на третьей и четвертой позициях с 10 и восемью миллионами соответственно.

В прошлом году большинство корпоративов было отменено из-за коронавируса и многие артисты остались без работы. Но в этом году концерты разрешены — с соблюдением мер предосторожности. Ранее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров отмечал, что пандемия на его доходы и работу не повлияла.