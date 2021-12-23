Стал известен самый дорогой исполнитель на Новый год
Концертный директор Борисов назвал Андрея Губина самым дорогим артистом на Новый год
Самым дорогим российским артистом на Новый Год станет Андрей Губин. Таким мнением в эфире Пятого канала поделился концертный директор Юрий Борисов.
Свою точку зрения бизнесмен обосновал тем, что Губин не выступает уже много лет и его состоятельные поклонники готовы заплатить за его концерт очень большие деньги — чтобы только услышать вживую своего любимого музыканта.
А если судить по расценкам, представленным в Сети, то самым дорогим исполнителем стала группа «Ленинград» — позвать ее на корпоратив можно будет за 15 миллионов рублей. Второе место занял Григорий Лепс, чей ценник равен 12 миллионам, а вот Алла Пугачева и Филипп Киркоров расположились на третьей и четвертой позициях с 10 и восемью миллионами соответственно.
В прошлом году большинство корпоративов было отменено из-за коронавируса и многие артисты остались без работы. Но в этом году концерты разрешены — с соблюдением мер предосторожности. Ранее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров отмечал, что пандемия на его доходы и работу не повлияла.