Больше 60% российских компаний могут отказаться от праздничных корпоративов

Пандемия коронавируса вынуждает бизнес отказываться от новогодних корпоративов в стандартном формате. Свыше 60% компаний либо вовсе не планируют никаких мероприятий, либо намерены провести их в формате онлайн.

Порядка 33% российских компаний откажутся от новогодних корпоративов в 2020 году, в онлайн перенесут мероприятия еще 29,5%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса сервиса по доставке еды Catery. Исследование проводилось среди компаний из сферы IT, розничной торговли, сельского хозяйства и промышленности.

Еще около 20% респондентов на сегодняшний день не определились, остальные планируют провести новогодние корпоративы в офисе и заведениях общепита.

При этом, из данных опроса следует, что у 40% компаний на корпоратив нет средств, сократили объем расходов на мероприятия еще 60% опрошенных, у 25% — падение было минимум на 50%.

Отмена корпоративов лишит существенной части выручки малые и средние площадки, которые специализируются на проведении праздников.

Еще в начале октября некоторые компании были готовы провести корпоративы в онлайн-формате. При этом некоторые компании уже опробовали формат онлайн-корпоративов во время весеннего локдауна. Какими будут эти мероприятия и что сделать, чтобы сделать праздник веселым — в материале «360».