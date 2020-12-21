Новогодние корпоративы со звездами переезжают за город. Сколько они стоят?

Из-за коронавируса компании отказываются от новогодних корпоративов и многие известные исполнители остаются без концертов. Но стоимость выступлений, говорят промоутеры, практически не упала. Звезды первой величины и ультрамодные артисты все так же ломят цены, а вот звезды 80-х и 90-х просят гораздо меньше.

Новогодний ценник

По словам лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, коронавирусные проблемы 2020 года на его гонорарах и работе не отразились. После турне в 2019 году исполнитель «распустил „Ленинград“» и, как и планировал, взял паузу. Ему хватает доходов от рекламы и авторских выплат, сообщает ТАСС. Кроме этого, музыкант дает по два частных концерта в месяц, получая по 150 тысяч долларов, или 11,5 миллиона рублей, за каждое выступление.

Для работы на корпоративе Шнуров готов сдать тест на коронавирус, но отказывается выходить на сцену в маске. А вот от концертов в новогоднюю ночь музыкант обычно открещивается, хотя в прошлом году правило нарушил и выступил за «огромные, существенные деньги».

Самой дорогой артисткой остается Алла Пугачева, сообщал «Муз ТВ». За ее появление на корпоративе заказчикам придется выложить около 18 миллионов рублей. Частный 50-минутный концерт Филиппа Киркорова обойдется заказчикам в 80 тысяч долларов (примерно шесть миллионов рублей), Ольги Бузовой — в 2,5 миллиона рублей. Рэпер Моргенштерн берет за частные концерты около четырех миллионов рублей.

Чуть меньше, 3,5 миллиона, придется отдать за выступление Сергея Жукова из группы «Руки вверх». От трех до пяти миллионов рублей обойдется приглашение Тимати, Егора Крида, Басты, Сергея Лазарева и Полины Гагариной. У Льва Лещенко, Асти, Билана, Нюши, Niletto и Риты Дакоты гонорары демократичнее — от одного до трех миллионов рублей.

Падение спроса

В 2020 году количество корпоративов, а значит, и заявок на именитых исполнителей, сократилось в разы в сравнении с тем, что было раньше. Об этом «360» сообщил промоутер Эдуард Ратников. Из-за падения спроса и урезанных новогодних бюджетов компаний многие артисты вдвое, а то и вчетверо снизили свои гонорары.

«Люди это все обсуждают и договариваются в индивидуальном порядке. Ценников таких, к каким привыкли, в нашем бизнесе давно нет. Все зависит от размера, того, кто и где празднует, перед какой аудиторией придется выступать. Эта масса нюансов имеет большое значение для ценообразования», — добавил Ратников.

По словам промоутера, сейчас у заказчиков популярны Юлия Зиверт, Баста, молодежные исполнители вроде Niletto. Или The Hatters — такие же заводные, как «Ленинград» и Gogol Bordello. Корпоративные выступления этих исполнителей, за исключением Басты, стоят порядка трех миллионов рублей.

Очередей нет

Из-за санитарно-эпидемиологических требований — ограничения по времени до 23:00 и снижения числа участников до 50 — количество корпоративов даже в Москве резко снизилось, подтвердил «360» промоутер Сергей Лавров. А именно крупные денежные корпорации со штатом от 500 сотрудников и были основными заказчиками музыкантов.

«Те цифры (гонорары — прим. ред.), о которых говорят, не означают, что стоит очередь и готовы артистов разобрать. Такого нет. Я читал про Шнура, что его гонорар не упал, 11 миллионов. Но кто даст эти 11 миллионов? Что, очередь стоит?» — сказал Лавров.

По его словам, звезды первой величины — Киркоров, Валерия и другие — гонорары либо не снижали, либо незначительно уменьшили. А звезды 80-х и 90-х, очень популярные у россиян, и так берут недорого — до 300 тысяч рублей.

Коронавирусные тренды

В этом году на каждого востребованного артиста выходит не более одного-двух приватных выступлений, у некоторых их вообще нет. Именно поэтому звезды обратили внимание на Эмираты. В новогоднюю ночь там выступит Лолита, которая честно призналась, что с корпоративами у нее не вышло. А в рождественскую — Валерий Меладзе.

Еще одна особенность этого года — перенос из города. Офисные корпоративы становятся приватными, для них бронируют коттеджи, банные комплексы и так далее.

«У меня сейчас корпоратив будет, там компания полностью арендовала частный загородный дом отдыха. Сотрудники будут там жить. До 23:00 будет проходить корпоратив, а дальше люди будут отдыхать в комнатах или кто и где хочет», — добавил промоутер.

А вот менять одних именитых звезд на известных, но подешевле, руководители крупных компаний не будут, убежден Лавров, поскольку артисты первой величины и ультрамодные исполнители придают корпоративам дополнительный статус.