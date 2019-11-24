Стал известен победитель детского «Евровидения»

Победу на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019» одержала 12-летняя представительница Польши Виктория Габор. Второе место занял участник из Казахстана, на третьем юная испанская певица.

Российский дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака по итогам голосования занял 13 место.

Конкурс прошел в польском городе Гливице. Габор исполнила песню Superhero.

Победитель российского телешоу «Голос. Дети», 12-летний представитель Казахстана Ержан Максим, занял второе место с песней Armanyńnan Qalma.

До этого молодой певец одержал победу на Батумском фестивале в 2016 году, а спустя год занял второе место на «Славянском базаре».

Третье место досталось представительнице Испании Мелани Гарсиа.

Россиянин Денберел Ооржак во время первой репетиции упал на сцене в обморок, после чего сутки находился под наблюдением врачей. На конкурсный отбор он приехал из Тувы. До этого исполнитель победил в телешоу «Ты — супер», где выиграл квартиру.

Всего в конкурсе участвовали представители 19 стран. Их оценивали по результатам голосования зрителей и жюри.

«Детское Евровидение» проводится с 2003 года среди исполнителей моложе 15 лет. В 2017 году его выиграла россиянка Полина Богусевич.