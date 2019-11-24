Стал известен победитель детского «Евровидения»
Российский дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака по итогам голосования занял 13 место.
Конкурс прошел в польском городе Гливице. Габор исполнила песню Superhero.
Победитель российского телешоу «Голос. Дети», 12-летний представитель Казахстана Ержан Максим, занял второе место с песней Armanyńnan Qalma.
До этого молодой певец одержал победу на Батумском фестивале в 2016 году, а спустя год занял второе место на «Славянском базаре».
Третье место досталось представительнице Испании Мелани Гарсиа.
Россиянин Денберел Ооржак во время первой репетиции упал на сцене в обморок, после чего сутки находился под наблюдением врачей. На конкурсный отбор он приехал из Тувы. До этого исполнитель победил в телешоу «Ты — супер», где выиграл квартиру.
Всего в конкурсе участвовали представители 19 стран. Их оценивали по результатам голосования зрителей и жюри.
«Детское Евровидение» проводится с 2003 года среди исполнителей моложе 15 лет. В 2017 году его выиграла россиянка Полина Богусевич.