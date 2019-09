Россия выбрала участников «Детского Евровидения»

Дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака представит Россию на «Детском Евровидении — 2019». Подростки стали победителями отборочного концерта по результатам интернет-голосования. Об этом сообщила в Instagram «Академия популярной музыки Игоря Крутого», которая организовала отбор.

«Детское Евровидение» пройдет в польской Гливице 24 ноября. На конкурсе россияне выступят с песней «Время для нас».

Отборочный концерт состоялся в московском «Вегас Сити Холле». В нем участвовали 11 исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет.

Конкурс «Детское Евровидение» проводится с 2003 года. На него приезжают музыканты моложе 15 лет. В 2017 году соревнование выиграла 14-летняя россиянка Полина Богусевич, исполнившая песню «Крылья». В 2018 году победу одержала полька Роксана Венгель с песней Anyone I Want to Be.

12-летний Денберел Ооржак приехал на отбор из Тувы. Ранее он победил в телешоу «Ты — супер», выиграв квартиру.

Отец мальчика давно ушел из семьи, мать отбывает срок в тюрьме. Ооржака с двух лет воспитывает двоюродная бабушка.

Татьяна Меженцева — москвичка. Помимо пения она увлекается конным спортом и участвует в выступлениях студии воздушной гимнастики ArtArea Project.