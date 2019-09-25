Россия выбрала участников «Детского Евровидения»
«Детское Евровидение» пройдет в польской Гливице 24 ноября. На конкурсе россияне выступят с песней «Время для нас».
Отборочный концерт состоялся в московском «Вегас Сити Холле». В нем участвовали 11 исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет.
Конкурс «Детское Евровидение» проводится с 2003 года. На него приезжают музыканты моложе 15 лет. В 2017 году соревнование выиграла 14-летняя россиянка Полина Богусевич, исполнившая песню «Крылья». В 2018 году победу одержала полька Роксана Венгель с песней Anyone I Want to Be.
12-летний Денберел Ооржак приехал на отбор из Тувы. Ранее он победил в телешоу «Ты — супер», выиграв квартиру.
Отец мальчика давно ушел из семьи, мать отбывает срок в тюрьме. Ооржака с двух лет воспитывает двоюродная бабушка.
Татьяна Меженцева — москвичка. Помимо пения она увлекается конным спортом и участвует в выступлениях студии воздушной гимнастики ArtArea Project.