  • Участник Детского Евровидения от России выписан больницы

    22 ноября 2019, 01:35

    Анастасия Кукова

    Из польской больницы был выписан представитель РФ на Детском Евровидении — 2019 Денберел Ооржак. Он чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает.
    Участник Детского Евровидения от России выписан больницы

    Представитель России на детском Евровидении упал в обморок на репетиции

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    Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого, в которой обучается юный исполнитель.

    «13-летнего Денберела Ооржака выписали из больницы города Гливице. Мальчик чувствует себя хорошо, и его здоровью ничего не угрожает. Не так давно он приехал в гостиницу, где встретился с Татьяной Меженцевой и другими участниками Детского Евровидения-2019», — сообщили в Академии.

    Денберел заявил, что готов продолжить конкурсную борьбу

    «Спасибо всем, кто переживал за меня, за их теплые слова и поддержку. Я в порядке, чувствую себя хорошо. 24 ноября мы с Таней выступим в финале Детского Евровидения - 2019», — процитировала его пресс-служба.

    Вечером 20 ноября стало известно, что Ооржак упал в обморок во время репетиции A time for us в польском городе Гливице, где состоится финал Детского Евровидения.

    В сопровождении бабушки и представителей российской делегации мальчика доставили в больницу.

    24 ноября дуэт Денберелла Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим на конкурсе Детское Евровидение — 2019.