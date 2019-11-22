Участник Детского Евровидения от России выписан больницы

Из польской больницы был выписан представитель РФ на Детском Евровидении — 2019 Денберел Ооржак. Он чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает.

Представитель России на детском Евровидении упал в обморок на репетиции Подробнее

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Академии музыки Игоря Крутого, в которой обучается юный исполнитель.

«13-летнего Денберела Ооржака выписали из больницы города Гливице. Мальчик чувствует себя хорошо, и его здоровью ничего не угрожает. Не так давно он приехал в гостиницу, где встретился с Татьяной Меженцевой и другими участниками Детского Евровидения-2019», — сообщили в Академии.

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«Спасибо всем, кто переживал за меня, за их теплые слова и поддержку. Я в порядке, чувствую себя хорошо. 24 ноября мы с Таней выступим в финале Детского Евровидения - 2019», — процитировала его пресс-служба.

Вечером 20 ноября стало известно, что Ооржак упал в обморок во время репетиции A time for us в польском городе Гливице, где состоится финал Детского Евровидения.

В сопровождении бабушки и представителей российской делегации мальчика доставили в больницу.

24 ноября дуэт Денберелла Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим на конкурсе Детское Евровидение — 2019.