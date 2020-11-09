Создатели сообщили о переносе премьеры «Фантастических тварей 3»

Уточняется, что ленту планировали впервые показать 12 ноября грядущего года. Новая дата премьеры неизвестна.

Перенос выпуска фильмов в прокат стал частым событием в период пандемии коронавируса. Накануне режиссер и сценарист Колин Треворроу сообщил, что премьера картины «Мир Юрского периода: власть» переносится с лета 2021 на лето 2022 года.

Не стало исключением и отечественное кинопроизводство. На днях продюсер Иван Самохвалов заявил о том, что дату показа полнометражного фильма «Мажор» с актером Павлом Прилучным в главной роли решили сдвинуть. По словам Самохвалова, лента уже создана.

Фильм снят в духе картины «Полицейский с Рублевки», которая собрала в прокате 1,8 миллиарда рублей. Продюсер рассказал, что пандемия коронавируса не очень сильно повлияла на процесс производства. При необходимости специалисты работали удаленно.