Новый «Мир Юрского периода» покажут в 2022 году

Премьеру фильма «Мир Юрского периода: власть» перенесли с лета 2021 на лето 2022 года. Об этом сообщил режиссер и сценарист картины Колин Треворроу. Причины такого решения он не объяснил.

«Даже если нам придется подождать еще немного, это того стоит», — написал Треворроу в Twitter.

Он отметил, что в последние три месяца работал с выдающимися актерами и съемочной командой, и с нетерпением ждет возможности поделиться результатами своего труда.

Съемки очередной, третьей части «Мира Юрского периода» начались в конце февраля. Однако из-за распространения коронавируса производство пришлось приостановить. Съемки возобновили в июле.

Планировалось, что фильм выйдет на экраны 11 июня 2021 года. Теперь премьеру передвинули на 10 июня 2022 года.

До этого из-за коронавируса сдвинулись премьеры многих голливудских фильмов. Обычно их переносили на 2021 год. Так, например, показ новой картины о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли с весны 2020 года на апрель 2021-го.