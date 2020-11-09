Премьеру полнометражного фильма «Мажор» перенесли из-за коронавируса

«Предполагалось, что его премьера пройдет 21 января 2021 года. Но, поскольку кинотеатры работают на 20% своей мощности, мы не хотим сейчас его выпускать. Ждем, когда коронавирус отступит, и люди начнут массово ходить в кино», — пояснил он.

По словам Самохвалова, лента уже создана. Она снята в духе картины «Полицейский с Рублевки», которая собрала в прокате 1,8 миллиарда рублей. Продюсер рассказал, что пандемия коронавируса не очень сильно повлияла на процесс производства компании «Среда». При необходимости специалисты работали удаленно.

Уточняется, что до февраля будущего года будут реализованы еще шесть проектов.