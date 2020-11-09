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    09 ноября 2020, 11:17

    Премьеру полнометражного фильма «Мажор» перенесли из-за коронавируса

    Полина Петрова

    Продюсер Иван Самохвалов в рамках программы «Синемания. Область культуры» на «Радио 1» заявил о переносе премьеры полнометражного фильма «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли.
    Премьеру полнометражного фильма «Мажор» перенесли из-за коронавируса

    «Предполагалось, что его премьера пройдет 21 января 2021 года. Но, поскольку кинотеатры работают на 20% своей мощности, мы не хотим сейчас его выпускать. Ждем, когда коронавирус отступит, и люди начнут массово ходить в кино», — пояснил он.

    По словам Самохвалова, лента уже создана. Она снята в духе картины «Полицейский с Рублевки», которая собрала в прокате 1,8 миллиарда рублей. Продюсер рассказал, что пандемия коронавируса не очень сильно повлияла на процесс производства компании «Среда». При необходимости специалисты работали удаленно.

    Уточняется, что до февраля будущего года будут реализованы еще шесть проектов.